Некоторое количество окиси азота после аварии на «Ривнеазот» растворялось в атмосферной воде, снижая кислотность осадков на северо-западе страны. Поэтому, в некоторых районах Ривненской области выпадали подкисленные дожди, сообщили в Гидрометцентре.

«И хотя уже угрозы нет, стоит сегодня под дождями не «купаться», а все же обезопасить себя от возможных кислотных дождей зонтиком», - говорится в сообщении.

Очевидно, что азотистое облако в атмосферу все же попало, и постепенно рассеивалось и оседало локально, а не распространялось на большое расстояние от места выброса, благодаря погодным условиям в области за прошедшие сутки.

По состоянию на 6:00 21 июля никакой угрозы населению и окружающей среде нет. На территории населенных пунктов содержание диоксида азота 0,031 - 0,074 мг/м3 при предельно допустимой концентрации 0,2 мг/м3 и оксида азота 0,029 - 0,048 мг / м3, при предельно допустимой концентрации - 0,4 мг/м3.

Напомним, 20 июля около 17:00 возле Ривного на территории завода ЧАО «Ривнеазот» в цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода с нитрозными газами. В 17:26 утечка газов прекращена. Жертв и пострадавших нет.