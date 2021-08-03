Госэкоинспекция провела экспертизу грунта, отобранного у ЗАО «Ривнеазот», где 20 июля произошла аварийная ситуация. По результатам лабораторных исследований в большинстве отобранных проб почвы зафиксировано превышение показателей нитратов и азота аммонийного по сравнению с фоновыми концентрациями.

Об этом заявил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

Чиновник уточнил, что пробы были отобраны сразу после выброса загрязняющих веществ с предприятия, а также на следующий день после аварии. А забор проводился с учетом перемещения облака выброса, на 11 пробных площадках площадью 100 кв м методом «конверта».

Он также представил перечень мест, где было зафиксировано превышение показателей нитратов и азота аммонийного по сравнению с фоновыми концентрациями:

Вблизи ЗАО «Ривнеазот» (500 м к юго-западу от завода) - по нитратам в 10 раз

Ривне, ул. Соборная, въезд в город со стороны Луцкого кольца - по азоту аммонийному в 1,3 раза, нитратам в 1,8 раза;

Вблизи с. Зеленый Гай, с восточной стороны - по нитратам в 4,3 раза;

Вблизи с. Грушвица, с юго-западной стороны - по нитратам в 1,7 раза;

Вблизи с. Верховск, с юго-восточной стороны - по нитратам в 1,9 раза;

Вблизи с. Городок, с южной стороны - по нитратам в 1,8 раза.

«Вместе с тем, превышение показателей в почве может быть вызвано не только залповым выбросом оксидов азота в воздух в результате аварийной ситуации, а и быть результатом неудовлетворительного ведения хозяйственной деятельности, поскольку пробы были отобраны в населенных пунктах сельскохозяйственных районов», - подчеркнул Малеваный.

Он также добавил, что для объективного рассмотрения последствий аварийной ситуации Госэкоинспекция направит запрос в ЗАО «Ривнеазот» относительно получения данных мониторинговых наблюдений за состоянием почв.

Кроме того, планируется привлечение специалистов Госгеокадастра и Госпродпотребслужбы для проведения консультаций и осуществления повторного отбора проб почвы на содержание азотсодержащих веществ.

Напомним, 20 июля около 17:00 возле Ривного на территории завода ЧАО «Ривнеазот» в цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода с нитрозными газами. В 17:26 утечка газов прекращена. Жертв и пострадавших нет.