В Киеве обнаружили за минувшие сутки 187 больных коронавирусом. Умерли три человека, сообщил мэр Виталий Кличко.

«187 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли три человека. А подтвержденных случаев заболевания сегодня – 219 763», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 29 больных коронавирусом, а также 55 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровел за сутки 131 человек. В общем коронавирус преодолели 209 908 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 54, в Дарницком - 36, и в Святошинском – 26 случаев», - отметил Кличко.

За прошлые сутки в Киеве зафиксировано 236 случаев коронавируса.