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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 236 больных коронавирусом. Три человека умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

«236 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Три человека умерли. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 219 576», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 31 больного коронавирусом, а также 42 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 186 человек. В общем коронавирус преодолели 209 777 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 54, в Подольском - 43 и в Дарницком районе - 40 случаев», - отметил Кличко.

В Украине за 3 августа зафиксировано 984 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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