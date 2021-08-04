В Киеве обнаружили за минувшие сутки 236 больных коронавирусом. Три человека умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

«236 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Три человека умерли. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 219 576», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 31 больного коронавирусом, а также 42 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 186 человек. В общем коронавирус преодолели 209 777 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 54, в Подольском - 43 и в Дарницком районе - 40 случаев», - отметил Кличко.

В Украине за 3 августа зафиксировано 984 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.