Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у середу, 23 липня, офіційно представив оновлений склад уряду, який зазнав значних ротацій, зокрема у відомствах, чия діяльність має ключове значення для двосторонньої співпраці з Україною. Про це повідомляє польське видання RMF24.
Метою кадрових змін стало скорочення уряду: кількість конституційних міністрів зменшили з 26 до 21. Водночас, як зазначається, було створено два так звані "суперміністерства": одне зосередиться на економічному блоці, інше – на енергетичному.
Ключові призначення, що впливають на співпрацю з Україною:
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Віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони – Владислав Косіняк-Каміш. Його роль є критично важливою з огляду на безпекову співпрацю між Польщею та Україною в умовах повномасштабної війни.
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Віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ – Радослав Сікорський. Зберігає свою посаду, що забезпечує послідовність у зовнішньополітичному курсі Польщі, зокрема щодо підтримки України на міжнародній арені.
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Міністр фінансів та економіки – Анджей Доманський. Це призначення є частиною формування нового економічного "суперміністерства". Його робота матиме прямий вплив на фінансово-економічні відносини між двома країнами.
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Міністр внутрішніх справ та адміністрації – Марцін Кєрвіньскі. Він замінив Томаша Семоняка. Це міністерство відповідає за прикордонний контроль, питання міграції та внутрішню безпеку, що є надзвичайно актуальним для України.
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Міністр сільського господарства та розвитку села – Стефан Краєвський. Прийшов на зміну Чеславу Сєкерському. Це відомство відіграє вирішальну роль у врегулюванні чутливих питань, пов'язаних з аграрним експортом та імпортом, які часто ставали причиною напруги між країнами.
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Міністр енергетики – Мілош Мотика. Очолив новостворене енергетичне "суперміністерство". Ця посада є надзвичайно важливою для України, адже співпраця у сфері енергетики, включаючи транзит енергоресурсів та посилення енергетичної безпеки, є пріоритетом.
Інші важливі призначення в оновленому уряді:
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Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрових технологій – Кшиштоф Гавковський
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Міністр юстиції – Вальдемар Журек (замість Адама Боднара)
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Міністр державного майна – Войцех Балчун (замість Якуба Яворовського)
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Міністр спорту – Якуб Рутницький
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Міністр науки та вищої освіти – Марцін Кулашек
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Міністр освіти – Барбара Новацька
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Міністр охорони здоров'я – Йоланта Собєранська-Гренда (замість Ізабели Лещиної)
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Міністр сім'ї, праці та соціальної політики – Агнешка Дземянович-Бонк
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Міністр інфраструктури – Даріуш Клімчак
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Міністр клімату та навколишнього середовища – Пауліна Хенніг-Клоска
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Міністр фінансів та регіональної політики – Катажина Пелчинська-Наленч
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Міністр культури та національної спадщини – Марта Ценковська (замість Ганни Врублевської)
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Міністр, член Ради Міністрів, координатор спеціальних служб – Томаш Семоняк
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Міністр нагляду за реалізацією урядової політики, член Ради Міністрів: Мацей Берек.
Прем'єр-міністр Дональд Туск висловив сподівання, що вже у четвер, згідно з попередньою домовленістю з президентом, відбудеться церемонія складання присяги новими міністрами. Перше засідання уряду в оновленому складі планується провести у п'ятницю.Автор: Галина Роюк