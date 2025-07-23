Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у середу, 23 липня, офіційно представив оновлений склад уряду, який зазнав значних ротацій, зокрема у відомствах, чия діяльність має ключове значення для двосторонньої співпраці з Україною. Про це повідомляє польське видання RMF24.

Метою кадрових змін стало скорочення уряду: кількість конституційних міністрів зменшили з 26 до 21. Водночас, як зазначається, було створено два так звані "суперміністерства": одне зосередиться на економічному блоці, інше – на енергетичному.

Ключові призначення, що впливають на співпрацю з Україною:

Віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони – Владислав Косіняк-Каміш . Його роль є критично важливою з огляду на безпекову співпрацю між Польщею та Україною в умовах повномасштабної війни.

Віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ – Радослав Сікорський . Зберігає свою посаду, що забезпечує послідовність у зовнішньополітичному курсі Польщі, зокрема щодо підтримки України на міжнародній арені.

Міністр фінансів та економіки – Анджей Доманський . Це призначення є частиною формування нового економічного "суперміністерства". Його робота матиме прямий вплив на фінансово-економічні відносини між двома країнами.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації – Марцін Кєрвіньскі . Він замінив Томаша Семоняка. Це міністерство відповідає за прикордонний контроль, питання міграції та внутрішню безпеку, що є надзвичайно актуальним для України.

Міністр сільського господарства та розвитку села – Стефан Краєвський . Прийшов на зміну Чеславу Сєкерському. Це відомство відіграє вирішальну роль у врегулюванні чутливих питань, пов'язаних з аграрним експортом та імпортом, які часто ставали причиною напруги між країнами.

Міністр енергетики – Мілош Мотика. Очолив новостворене енергетичне "суперміністерство". Ця посада є надзвичайно важливою для України, адже співпраця у сфері енергетики, включаючи транзит енергоресурсів та посилення енергетичної безпеки, є пріоритетом.

Інші важливі призначення в оновленому уряді:

Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрових технологій – Кшиштоф Гавковський

Міністр юстиції – Вальдемар Журек (замість Адама Боднара)

Міністр державного майна – Войцех Балчун (замість Якуба Яворовського)

Міністр спорту – Якуб Рутницький

Міністр науки та вищої освіти – Марцін Кулашек

Міністр освіти – Барбара Новацька

Міністр охорони здоров'я – Йоланта Собєранська-Гренда (замість Ізабели Лещиної)

Міністр сім'ї, праці та соціальної політики – Агнешка Дземянович-Бонк

Міністр інфраструктури – Даріуш Клімчак

Міністр клімату та навколишнього середовища – Пауліна Хенніг-Клоска

Міністр фінансів та регіональної політики – Катажина Пелчинська-Наленч

Міністр культури та національної спадщини – Марта Ценковська (замість Ганни Врублевської)

Міністр, член Ради Міністрів, координатор спеціальних служб – Томаш Семоняк

Міністр нагляду за реалізацією урядової політики, член Ради Міністрів: Мацей Берек.

Прем'єр-міністр Дональд Туск висловив сподівання, що вже у четвер, згідно з попередньою домовленістю з президентом, відбудеться церемонія складання присяги новими міністрами. Перше засідання уряду в оновленому складі планується провести у п'ятницю.