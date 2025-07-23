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Туск "перекроїв" уряд: хто тепер вирішуватиме долю співпраці з Україною

Туск "перекроїв" уряд: хто тепер вирішуватиме долю співпраці з Україною

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у середу, 23 липня, офіційно представив оновлений склад уряду, який зазнав значних ротацій, зокрема у відомствах, чия діяльність має ключове значення для двосторонньої співпраці з Україною. Про це повідомляє польське видання RMF24.

Метою кадрових змін стало скорочення уряду: кількість конституційних міністрів зменшили з 26 до 21. Водночас, як зазначається, було створено два так звані "суперміністерства": одне зосередиться на економічному блоці, інше – на енергетичному.

Ключові призначення, що впливають на співпрацю з Україною:

  • Віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони – Владислав Косіняк-Каміш. Його роль є критично важливою з огляду на безпекову співпрацю між Польщею та Україною в умовах повномасштабної війни.

  • Віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ – Радослав Сікорський. Зберігає свою посаду, що забезпечує послідовність у зовнішньополітичному курсі Польщі, зокрема щодо підтримки України на міжнародній арені.

  • Міністр фінансів та економіки – Анджей Доманський. Це призначення є частиною формування нового економічного "суперміністерства". Його робота матиме прямий вплив на фінансово-економічні відносини між двома країнами.

  • Міністр внутрішніх справ та адміністрації – Марцін Кєрвіньскі. Він замінив Томаша Семоняка. Це міністерство відповідає за прикордонний контроль, питання міграції та внутрішню безпеку, що є надзвичайно актуальним для України.

  • Міністр сільського господарства та розвитку села – Стефан Краєвський. Прийшов на зміну Чеславу Сєкерському. Це відомство відіграє вирішальну роль у врегулюванні чутливих питань, пов'язаних з аграрним експортом та імпортом, які часто ставали причиною напруги між країнами.

  • Міністр енергетики – Мілош Мотика. Очолив новостворене енергетичне "суперміністерство". Ця посада є надзвичайно важливою для України, адже співпраця у сфері енергетики, включаючи транзит енергоресурсів та посилення енергетичної безпеки, є пріоритетом.

Інші важливі призначення в оновленому уряді:

  • Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрових технологій – Кшиштоф Гавковський

  • Міністр юстиції – Вальдемар Журек (замість Адама Боднара)

  • Міністр державного майна – Войцех Балчун (замість Якуба Яворовського)

  • Міністр спорту – Якуб Рутницький

  • Міністр науки та вищої освіти – Марцін Кулашек

  • Міністр освіти – Барбара Новацька

  • Міністр охорони здоров'я – Йоланта Собєранська-Гренда (замість Ізабели Лещиної)

  • Міністр сім'ї, праці та соціальної політики – Агнешка Дземянович-Бонк

  • Міністр інфраструктури – Даріуш Клімчак

  • Міністр клімату та навколишнього середовища – Пауліна Хенніг-Клоска

  • Міністр фінансів та регіональної політики – Катажина Пелчинська-Наленч

  • Міністр культури та національної спадщини – Марта Ценковська (замість Ганни Врублевської)

  • Міністр, член Ради Міністрів, координатор спеціальних служб – Томаш Семоняк

  • Міністр нагляду за реалізацією урядової політики, член Ради Міністрів: Мацей Берек.

Прем'єр-міністр Дональд Туск висловив сподівання, що вже у четвер, згідно з попередньою домовленістю з президентом, відбудеться церемонія складання присяги новими міністрами. Перше засідання уряду в оновленому складі планується провести у п'ятницю.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

економікаПольшаДональд Тускуряд Польшісуперміністерстваенегретика
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