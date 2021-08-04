Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, принимавшая участие в токийской Олимпиаде и отказавшаяся возвращаться на родину, вылетела из японской столицы в Австрию, сообщила телерадиокорпорация ВВС со ссылкой на представителя аэропорта.
Ранее СМИ сообщали, что она должна была вылететь в Польшу, которая предоставила ей гуманитарную визу, передает Интерфакс.
В интервью ВВС белорусская гражданка сообщила, что ее отказ возвращаться на родину не является политически мотивированным.
«Я люблю свою страну и не предавала ее», - заявила она.
Она пояснила, что «речь идет об ошибках, которые были допущены нашими официальными лицами на Олимпийских играх».
Как сообщалось, ранее Тимановская на полицейском автомобиле была доставлена из посольства Польши в Токио в аэропорт, и в сопровождении нескольких чиновников прошла в VIP-зону аэропорта, отказавшись от общения с многочисленными журналистами, отслеживающими ее действия и передвижения.
Напомним, спортсменка резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Легкоатлетку срочно увезли с вещами в аэропорт, однако там Тимановская заявила, что боится возвращаться домой, так как ее могут посадить в тюрьму.
После этого спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио. Сообщалось, что она подала документы на предоставление политического убежища в Польше.
Муж спортсменки выехал в Украину.
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