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В МВД опубликовали видеозапись задержания мужчины, угрожавшего взорвать гранату в здании Кабинета министров.

Съемку вела камера, закрепленная на одном из спецназовцев, проводивших операцию.

Как сообщал ForUm, 4 августа около 10:00 неизвестный мужчина зашел в помещение Кабинета Министров на ул. Грушевского 17/2, и, находясь в административном здании, захватил двух заложников и угрожал взорвать себя гранатой.

Около 11:30 мужчина был задержан.

Согласно информации в соцсетях, его зовут Владимир Прохнич (фейсбук страница). Он бывший боец Айдара.
ForUm

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