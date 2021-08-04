Неизвестный мужчина прошел в здание Кабинета министров Украины и угрожает подорвать гранату, сообщила пресс-служба столичного главка.

Сегодня, около 10:00 в здание КМУ зашел мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожает его взорвать.

В Киеве введена специальная полицейская операция. В настоящее время с мужчиной проводятся переговоры.

«В случае отказа добровольно прекратить правонарушение, к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом», - заявили в полиции.