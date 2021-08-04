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Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса. Он подписал соответствующий указ № 343/2021, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Во время встречи в Офисе президента Зеленский вручил Чаусу служебное удостоверение и пожелал успеха в работе на новой должности.

Вячеслав Чаус родился в Чернигове в августе 1977 года. Имеет юридическое и экономическое образование. До назначения главой ОГА работал заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам АО «Укргаздобыча».

Напомним, 15 октября 2020 президент Зеленский представил новую руководительницу Черниговской областной госадминистрации 29-летнюю Анну Коваленко.

29-летняя Коваленко – жена бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака. Она является председателем всеукраинской ОО «39 женская сотня Самообороны Майдана» и координатором ОО «Антикоррупционное движение Украины».

27 июля стало известно, что Хомчак уходит с должности.
ForUm

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