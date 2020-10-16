Новоназначенная губернатор Черниговской области 29-летняя Анна Коваленко оказалась женой главнокомандующего Вооруженных сил Украины 53-летнего Руслана Хомчака.
Пара поженилась недавно, сообщила Коваленко Суспільному.
Для Коваленко это первый брак. В то время как ее супруг уже ранее был женат единожды и развелся в начале 90-х. Разница в возрасте составляет 24 года.
15 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 430/2020 о назначении Анны Коваленко на должность председателя Черниговской областной государственной администрации.
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