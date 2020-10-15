Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 430/2020 о назначении на должность председателя Черниговской областной государственной администрации Анны Коваленко.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП, во время рабочей поездки в Черниговскую область Зеленский представил нового главу ОГА общине области и вручил ей соответствующее удостоверение.

«Она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область. Все больше женщин будут становиться председателями областных государственных администраций. Я считаю, что это очень важно. Для всех украинцев важно, чтобы человек был порядочный, чтобы он был честный и профессиональный. Я считаю, что именно этот человек такой», - заявил президент.

Зеленский отметил, что новая руководительница Черниговской ОГА будет воплощать в жизнь перспективные и амбициозные цели для развития региона. Речь идет о сельскохозяйственном потенциале.

«Со своей стороны Коваленко показала свою готовность к упорной работе в должности председателя Черниговской облгосадминистрации. Она отметила, что хорошо понимает проблемы, с которыми сталкивается Украина, а также перспективы и стремление региона», - заявили в ОП.

«Буду делать все от меня зависящее для того, чтобы быстро развивался этот регион. И это возможно только благодаря ежедневному и настойчивому сотрудничеству с вами – присутствующими здесь народными депутатами, бизнесменами, будущими лидерами регионального и местного уровня. А также при поддержке правительства. Для черниговцев хочу пообещать быть открытой и делать все возможное, чтобы шаг за шагом их жизнь становилась лучше», - подчеркнула она.

Напомним, 12 сентября глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко заявил о своей отставке. Он отметил, что принял такое решение из-за того, что потерял влияние на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет.

28 сентября Кабинет министров согласовал кандидатуру Анны Коваленко для назначения ее на должность главы Черниговской ОГА.

Анна Коваленко была советником трех министров обороны и министра информационной политики Юрия Стеця. Во время последних парламентских выборов она прошла в Верховную Раду по списку партии «Слуга народа» под № 30. В сентябре 2019 года Коваленко назначили заместителем главы ОПУ по вопросам обороны. С этой должности ее уволили в апреле этого года.