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Российскому певцу Филиппу Киркорову запрещен въезд в Украину сроком на три года, однако он не находится в «черном списке» Министерства культуры Украины, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Запрет на въезд и нахождение в «черном списке» могут быть применены как одновременно, так и по отдельности. Так, в отношении Киркорова действует запрет на въезд сроком на три года, но в «черном списке» Минкульта он не находится», - пояснил собеседник агентства.

Как сообщалось, 24 июня Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, однако уже 27 июня исключило его из этого списка, также сославшись на письмо из спецслужбы. «Причины включения, так и причины исключения лиц из списка СБУ в своих письмах к Минкультуры не указывает», - сообщили в ведомстве.

Киркоров называл украинский Крым «российским» и незаконно посещал полуостров. У российского певца есть звание Народного артиста Украины (присвоено 4-м президентом Виктором Ющенко в 2008 году).

 
ForUm

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