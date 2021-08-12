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Российскому певцу Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину на три года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ответ СБУ.

«По результатам рассмотрения сообщаем, что в интересах обеспечения национальной безопасности Украины и руководствуясь ч.1 и ч. 3 ст.13 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», 7 июня 2021 года Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда для запрашиваемого Вами лицуа (Киркорова - ред.) на территорию Украины сроком на три года», - говорится в ответе на запрос.

Как сообщалось, 24 июня Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, однако уже 27 июня исключило его из этого списка, также сославшись на письмо из спецслужбы. «Причины включения, так и причины исключения лиц из списка СБУ в своих письмах к Минкультуры не указывает», - сообщили в ведомстве.

Киркоров называл украинский Крым «российским» и незаконно посещал полуостров. У российского певца есть звание Народного артиста Украины (присвоено 4-м президентом Виктором Ющенко в 2008 году).

 
ForUm

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