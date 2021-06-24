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Служба безопасности Украины рекомендовала Министерству культуры и информационной политики включить российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, из-за его поддержки российской оккупации Крыма, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на комментарий пресс-центра СБУ.

«Основаниями таких рекомендаций СБУ стали неоднократные пропагандистские концерты и заявления Филиппа Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией, а также настаивал на том, что оккупированный полуостров - это часть РФ. При этом он регулярно выступал в АР Крым, въезжая на ​​полуостров вне украинских пунктов пропуска», – говорится в сообщении.

Отмечается, что у СБУ есть доказательства, что Киркоров сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, а в своих высказываниях оправдывал агрессивные действия Российской Федерации.

В частности 18 марта 2021 года Киркоров выступил на концерте «Большой праздничный концерт в честь семилетия воссоединения Крыма с РФ», который состоялся при участии президента Путина, тем самым поддержав оккупацию АР Крым. В своих заявлениях на этом мероприятии Киркоров сказал, что «Крым - это мое любимое место в России», а также допустил ряд других пропагандистских высказываний, как неоднократно делал это раньше, отмечают в СБУ.

Напомним, 23 июня стало известно, что российского певца Филиппа Киркорова внесли в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Киркоров называл украинский Крым «российским» и незаконно посещал полуостров. У российского певца есть звание Народного артиста Украины (присвоено 4-м президентом Виктором Ющенко в 2008 году).
ForUm

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