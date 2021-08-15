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Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук и его супргуа, юрист Кристина Горняк отправились в отпуск в Грецию, где встретили российского исполнителя Филиппа Киркорова, который находится в черном списке Украины и не может посещать ее территорию.

Украинские селебрети вместе поужинали с Киркоровым, признанным угрозой национальной безопасности Украины.

Остапчук опубликовал фото с Киркоровым и поблагодарил его за "дружный вечер". "Спасибо Филипп Киркоров за этот теплый, дружный вечер", - подписал шоумен снимок на своей странице в Instagram.

Напомним, 23 июня министерство культуры и информполитики Украины внесло Киркорова в "черный список" из-за поддержки аннексии Крыма. 
ForUm

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