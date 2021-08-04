Фанар воспринимает УПЦ как свое изделие, которое можно перевести в разряд бракованных непрошенным росчерком пера.

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Об этом председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в Телеграм, комментируя слова митрополита Деркийского Апостола, который потребовал у епископов УПЦ «закрыть рот и убрать руки от Преемника тех, кто сделал вас христианами».

«Богословскую интерпретацию фразы «сделать христианами», которая в английском переводе издания звучит как «made you Christians», следует оставить на совести этого иерарха. Однако самоощущение Фанара, как некой фабрики, получившей, надо полагать, некий «патент на производство» христиан очень характерно», – написал спикер РПЦ.

Фанар воспринимает УПЦ как свое изделие, которое можно перевести в разряд бракованных непрошенным росчерком пера, отметил Владимир Легойда, очевидно имея в виду Томос.

«Ну а теперь, «производитель» предлагает своим «изделиям», которые непрошенным росчерком пера были переведены в разряд бракованных, занять «позу смирения и послушания». Хорошо еще, что вместо креста на шее чадам Русской Православной Церкви не предписывается носить табличку «делано на Фанаре»», – иронизирует представитель РПЦ.