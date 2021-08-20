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Госэкоинспекция провела радиологический контроль территорий, граничащих с предприятием ГП Шахта «Юный коммунар», и не обнаружила превышений радиационного фона.

Об этом сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

«Данные измерений, проведенных 18-19 августа:

- г. Светлодарск - 0,18-0,19 мкЗв/ч;

- г. Торецк - в среднем 0,13 мкЗв/ч;

- г. Мариуполь - 0,09-0,11 мкЗв/ч.

Эти показатели - не превышают максимально допустимую норму радиационного фона, которая составляет 0,3 мкЗв/ч», - отметил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

Он напомнил, что шахту «Юный коммунар» затапливало грунтовыми водами в результате контролируемого ядерного взрыва, осуществленного в 1979 году для снижения вероятности выбросов метана. Сегодня предприятие находится на неподконтрольной территории и при отсутствии откачки вод существует угроза попадания радиации в водоносные горизонты.
ForUm

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