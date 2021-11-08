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В экономическом разрезе государство потеряло от экологических преступлений сотни миллионов гривен: размер установленного ущерба, который обнаружили работники ГБР в направленных в суд обвинениях в этой сфере, превысил 404 млн гривен. При этом возмещен ущерб на сумму более 49 млн гривен, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

К таким правонарушениям часто причастны чиновники и работники государственных органов, к служебным обязанностям которых входит защита лесов и водоемов от незаконных рубок и браконьерства.

С начала работы ГБР сообщено о подозрении 334 лицам в совершении экологических уголовных правонарушений, в отношении 292 фигурантов в суд направлено 147 обвинительных актов.

В частности, в суд направлены обвинительные акты в отношении 2 госслужащих категории «А», 9 полицейских, 1 пограничника, 198 работников Государственной лесной охраны, 6 работников Государственного рыбного агентства, 3 военнослужащих, 1 работника Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, 72 других лиц.

Общественный резонанс приобрели следующие факты:

• ГБР предотвратило незаконное выведение земель лесного фонда в частную собственность на 100 млн гривен;

• Незаконные рубки должностными лицами ГП СЛП «Киевоблагролес», из-за которых государству нанесен ущерб на 87 млн ​​гривен;

• Обвинение против директора лесхоза во Львовской области, из-за служебной халатности которого нанесен ущерб государству на 24 млн гривен;

• Служебная халатность чиновников госпредприятия «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство», повлекшее убытки более чем на 8 млн гривен;

• Масштабные незаконные порубки на Киевщине, нанесшие ущерб государству более чем на 13 миллионов гривен.
ForUm

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