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В Украине заработал Национальный реестр выбросов и переноса загрязнителей. Ознакомиться с данными реестра на сайте экосистемы можно по ссылке, сообщила пресс-служба Минэкологии.

«Экосистема – национальная платформа, где собраны все административные экоуслуги для бизнеса и вся экологическая информация для граждан. Она постоянно пополняется новыми сервисами и наборами данных. Сегодня мы наконец представили важную составляющую вебпортал: удобную карту Украины, на которую нанесено все 4000 предприятий-загрязнителей, информация о которых содержится в РВПЗ. Это действительно историческое событие в сфере цифровой трансформации сферы окружающей среды нашего государства», - сообщил заместитель министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины (CTDO) Руслан Стрелец.

В реестре можно осуществлять сквозной поиск, а также пользоваться им как в интернет, так и с мобильной версии.  

В общем, на базе «экосистема» уже обнародованы 63 набора открытых экологических данных. К концу 2022 их количество увеличится до 172. В дальнейшем все эти реестры станут основой единой национальной геоинформационной системы, в рамках которой будет осуществляться кроссекторальний анализ данных реестров между собой. Экосистемой активно пользуются не только граждане, но и представители бизнеса: для них здесь уже реализована возможность онлайн получить 7 административных услуг Минприроды.
ForUm

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