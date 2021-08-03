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Президент Украины Владимир Зеленский держит на контроле ход расследования убийства гражданина Беларуси, главы общественной организации Белорусский дом в Украине Виталия Шишова в Киеве.

«Мы (Офис президента – ред.) тщательно следим за выводами полиции, президент, конечно же, держит это дело на контроле», - сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на брифинге во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщал ForUm, председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который исчез в Киеве 2 августа, нашли повешенным в столичном парке.  

Коллеги Шишова из Белорусского дома заявили, что за Виталием следили, и полиция об этом знала.

Шишов стоял у истоков создания Белорусского дома в Украине. Он переехал в Украину осенью 2020 - после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния режиму Лукашенко.

В Белорусском доме Виталий помогал белорусам, которые переехали в Украину, организовывал акции против режима Лукашенко, обращение в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих его соотечественникам.
ForUm

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