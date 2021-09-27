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Главу «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве 3 августа, похоронили в воскресенье, 26 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба организации в Telegram.

В канале опубликованы соответствующие фото. Похороны прошли непублично.

Как сообщал ForUm, председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который исчез в Киеве 2 августа, нашли повешенным в столичном парке.  

Коллеги Шишова из Белорусского дома заявили, что за Виталием следили, и полиция об этом знала.

Шишов стоял у истоков создания Белорусского дома в Украине. Он переехал в Украину осенью 2020 - после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния режиму Лукашенко.

В Белорусском доме Виталий помогал белорусам, которые переехали в Украину, организовывал акции против режима Лукашенко, обращение в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих его соотечественникам.

Основными версиями смерти Шишова украинские силовики сейчас называют самоубийство и убийство с имитированием самоубийства.

 
ForUm

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