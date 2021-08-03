Глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов найден повешенным в одном из столичных парков неподалеку от места его проживания.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Мобильный телефон и личные вещи Шишова изъяты с места происшествия.

Начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

В полиции заявили, что будут проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

«Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы «Безопасный город», проведения экспертиз и следственных экспериментов», - сообщили в главке.

Полиция Киева обращается ко всем, кто знал Виталия Шишова, с просьбой предоставить информацию о последних неделях его жизни, его психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах и тому подобное.

Телефон: 098 734 06 46, 097 963 44 74 или 102.

Как сообщал ForUm, утром 2 августа глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку и не вернулся.

Справка: Белорусский дом в Украине — некоммерческая общественная организация, которая помогает белорусам и всем, кто пострадал от действий режима Александра Лукашенко. В частности, оказывается помощь с легализацией в Украине, трудоустройством, поисками съемного жилья, организовываются мирные акции и марши.