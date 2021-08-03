также в разделеПроисшествия
В Украине – 827 случаев COVID-19 за сутки 4
Дерево, убившее пару во львовском парке, могло упасть из-за молнии 15
В Киеве отстранили сотрудника УГО, подозреваемого в избиении танцора 29
На Николаевщине разыскивают 5-летнюю девочку 21
Из-за урагана погибла молодая пара во Львове 72
Пожары угрожают еще двум курортным городам в Турции 363
Во Львовской области непогода обесточила 60 населенных пунктов 10
Под Одессой горят склады сети супермаркетов 43
В поселке на Николаевщине нашли 500 снарядов 11
Взрыв на шахте в Донецкой области: начато уголовное производство 20
При взрыве на шахте в Донецкой области один человек погиб 11
За июль в Украине утонули почти 400 человек 11
На Донбассе произошел взрыв на шахте 21
В Италии украинка устроила в баре пьяный дебош и напала на полицейского 29
Убийство девочки на Харьковщине: 13-летнего парня отправили в спецучреждение 19
На Черниговщине из-за детских шалостей с огнем сгорели два дома и авто 21
На Днепропетровщине произошло масштабное ДТП, есть жертвы 37
Непогода обесточила в Украине 353 населенных пункта 64

Глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов найден повешенным в одном из столичных парков неподалеку от места его проживания.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Мобильный телефон и личные вещи Шишова изъяты с места происшествия.

Начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

В полиции заявили, что будут проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

«Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы «Безопасный город», проведения экспертиз и следственных экспериментов», - сообщили в главке.

Полиция Киева обращается ко всем, кто знал Виталия Шишова, с просьбой предоставить информацию о последних неделях его жизни, его психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах и тому подобное.

Телефон: 098 734 06 46, 097 963 44 74 или 102.

Как сообщал ForUm, утром 2 августа глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку и не вернулся.

Справка: Белорусский дом в Украине — некоммерческая общественная организация, которая помогает белорусам и всем, кто пострадал от действий режима Александра Лукашенко. В частности, оказывается помощь с легализацией в Украине, трудоустройством, поисками съемного жилья, организовываются мирные акции и марши.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги