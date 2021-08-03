также в разделеСтатьи
Похищение судьи Чауса. Между Порошенко и Зеленским 45
Смена караула. Зачем Зеленский меняет руководство украинской армии 61
Nord Stream 2, Конгресс США и политические риски для Байдена 46
Nord Stream 2: «Заговор» США и Германии и последствия для Украины 140
Шанс на противодействие «Северному потоку-2»: что сделала Польша и не делает Украина 43
Отпуск в Европе: кто еще планирует пускать туристов из Украины и как попасть в «закрытые» страны 45
5 фактов против газовых фейков: как Кремль исказил информационное поле Украины 134
«Техническая ошибка». Как фермерам в Крыму сначала дали права на землю, а потом ее забрали 96
Перезагрузка ВСП: наконец появился инструмент очищения всей судебной системы 45
Почему Аваков подал в отставку и каким будет его будущее 200
Чернобыльская земля: кормилица или кладбище стронция? 212
Какие аргументы везет Зеленский в Берлин? 88
«Больные» олигархи и пустые трибуны. Откуда деньги в украинском футболе и почему мы еще не скоро победим Англию на Евро 659
Когда будет кризис: прогнозы украинских финансистов 73
30 июня 1941 года: попытка Государственности посреди апокалипсиса 96
На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине 70
«Зачем вы президенту говорите, что операция планировалась». Как Зеленский, Путин и Лукашенко врали о «вагнеровцах» 146
5 острых вопросов про украинскую евроинтеграцию: что не вошло в отчеты правительства 356

26-річний білорус Віталій Шишов з осені 2020 року жив у Києві. В Україну він переїхав на тлі тиску та репресій щодо незгодних з політикою Олександра Лукашенка.

2 серпня Шишов вийшов на пробіжку біля свого будинку, де жив разом з цивільною дружиною, та зник. А вранці 3 серпня, після майже доби пошуків, його знайшли повішеним в парку неподалік.

Шишов у Білорусі брав участь в акціях протесту після президентських виборів 2020 року, за результатами яких Олександр Лукашенко оголосив про свою чергову перемогу.

Активіст був одним із засновників громадської організації "Білоруський дім в Україні", повідомляє організація в своєму Telegram.

"Брався за абсолютно всі види діяльності: допомога релокантам (людям, які переїздять до України. - Ред.), проведення акцій проти режиму Лукашенка, звернення в держоргани для просування законопроєктів, які допомагають співвітчизникам у формуванні діаспори в Україні", - йдеться в повідомленні.

 Організація переконує, що за Віталієм стежили, про це повідомляли українській поліції.

"Також нас неодноразово попереджали, як місцеві джерела, так і свої люди в РБ, про можливість провокацій аж до викрадення та ліквідації", - повідомляє Білоруський дім.

"Немає сумнівів, що це спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного режиму білоруса. Будемо продовжувати домагатися істини в загибелі Віталія", - йдеться в заяві.

Поліція наразі розглядає усі версії загибелі, включно з убивством, замаскованим під самогубство.

Азов і контррозвідка?

За даними білоруської служби Радіо Свобода, організація Білоруський дім в Україні була пов'язана з вихідцем з Білорусі Сергієм Коротких, який в складі батальйону "Азов" брав участь в боях на Донбасі і отримав українське громадянство.

Друг та колега Шишова Юрій Щучко, який був серед волонтерів, які допомагали шукати тіло, повідомив, що Шишов займався верифікацією білорусів, які в'їжджали на територію України.

"Нас співробітники спецслужб українських в негласних бесідах попереджали, що агентура КДБ Білорусі в Україні є, і її стає більше, в тому числі за рахунок потоку біженців. Потік біженців неможливо контролювати", - пояснював він в ефірі телеканалу Україна 24.

"Віталій в тому числі займався верифікацією цих людей. Він був нашою контррозвідкою. В більш приватному розумінні. І так, ми знали, що на нас полюють", - заявив він.

За словами Щучка, на насильницьку смерть вказували сліди побоїв на обличчі Шишова. Він повідомив, що представники правоохоронних органів підтвердили, що в нього був зламаний ніс.

"Я підозрюю, що це спецслужби КДБ або служби спецоперацій, - розповів Щучко. - У нього було погане передчуття, ми зідзвонювалися з ним минулого тижня, він говорив - якщо що, подбаєш про Божену (дівчина - Шишова)".
ВВС Украина

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
74
Теги