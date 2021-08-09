Белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке - Лукашенко

Белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Об этом заявил Александр Лукашенко во время «Большого разговора с президентом», пишет Белта.

«Нельзя омрачать наши отношения разного рода фейками и гадостью», - подчеркнул Лукашенко.

Он привел в качестве примера распространения информации историю с руководителем «Белорусского дома в Украине» Виталием Шишовым, найденным повышенным, и звучащие обвинения якобы в причастности Беларуси к этому. «Кто он такой для меня и для Беларуси вообще? Ладно я, президент, мог бы его не знать, но я уверен, что в этом зале только три-четыре человека его и знали. Он для нас был просто никто. Какой безумец в Беларуси возьмет и пойдет его там повесит, кроме как если разборки какие-то? Ну зачем? Элементарно: повесили одного, завтра будет такой же другой, - сказал Лукашенко. - Зачем в Украине раздувать все это?»

Он подчеркнул, что нужно не плодить фейки и надуманные обвинения, а прежде всего украинским властям нужно заняться объективным расследованием и установлением всех обстоятельств произошедшего с Шишовым. «Он находился в Украине и его поддерживали спецслужбы Украины. Вы же знаете, чем они занимались. Он был на вашей территории. Он повесился или его повесили на вашей территории. Вы, пожалуйста, занимайтесь и дайте нам ответ: кто, как повесил гражданина Беларуси?» - подчеркнул Лукашенко. По его словам, даже в американских СМИ Украину раскритиковали за такой подход.

«У нас хватает с кем надо разбираться и без Шишова. Но мы ни на кого еще пока пальцем не показали. Вы что думаете, когда они на Азаренка пошли, мы не могли их всех перестрелять? Элементарно. И никто бы не указал на нас пальцем. Это бандиты, они хотели убить человека. Но я приказал живьем их брать и с ними разбираться», - добавил белорусский лидер.

Он также вспомнил про нераскрытое до сих пор в Украине убийство журналистам Павла Шеремета. «Сколько лет прошло? Обвинили тогда Россию. Ну и где результаты? Почему нет результатов?» - сказал Лукашенко.

Возвращаясь к тематике двусторонних отношений с Украиной, он заявил: «Политические отношения на очень низком уровне и красная черта перейдена тогда, когда Евросоюз еще не прекратил авиасообщение с нами, а Украина это сделала. За что? Неужели до такой мерзости можно дойти, чтобы, извините меня, «похерить» все, что было до сих пор, все то, что мы делали и сделали для Украины?»

Как сообщал ForUm, председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который исчез в Киеве 2 августа, нашли повешенным в столичном парке.

Коллеги Шишова из Белорусского дома заявили, что за Виталием следили, и полиция об этом знала.

Шишов стоял у истоков создания Белорусского дома в Украине. Он переехал в Украину осенью 2020 - после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния режиму Лукашенко.

В Белорусском доме Виталий помогал белорусам, которые переехали в Украину, организовывал акции против режима Лукашенко, обращение в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих его соотечественникам.

Основными версиями смерти Шишова украинские силовики сейчас называют самоубийство и убийство с имитированием самоубийства.