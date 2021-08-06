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Миллер, юридическая компания будет представлять интересы бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка в деле отстранения его от участия в конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности Украины.

«Конкурс на должность директора Бюро экономической безопасности должен быть остановлен из-за нарушения процедур. Во время конкурса были нарушены процедуры - одного из кандидатов противоправно отстранили от участия, что лишает украинцев права на честный выбор. В связи с этим, дальнейшие этапы конкурса происходить не могут.

Речь о кандидате на эту должность Данилюке, который ранее возглавлял Министерство финансов Украины, а после был секретарем СНБО Украины. Мы согласились представлять его интересы», - сообщили в компании.

Сегодня адвокаты обратились в Окружной административный суд города Киева с заявлением об обеспечении иска.

«Наше требование - признать противоправными действия Комиссии по проведению конкурса на замещение должности директора Бюро экономической безопасности Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в перечне документов, которые должен представить кандидат, нет  требования о наличии специального образования. Требование есть только к лицу, которое уже назначается на должность директора Бюро, а не к кандидату (согласно ст. 16 Закона Украины «О БЭБ»).

Как сообщал ForUm, глава комиссии, президент Киевской школы экономики и экс-министр экономики Тимофей Милованов заявил, что конкурсная комиссия не допустила Данилюка к дальнейшему участию в отборе на главу БЭБ, так как его диплом бизнес-образования Университета Индианы (Indiana University) не прошел процедуру нострификации в Украине.
ForUm

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