Конкурсная комиссия Бюро экономической безопасности не допустила бывшего министра финансов и экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Данилюка к дальнейшему участию в отборе на главу БЭБ, так как его диплом бизнес-образования Университета Индианы (Indiana University) не прошел процедуру нострификации в Украине. Об этом сообщил глава комиссии, президент Киевской школы экономики и экс-министр экономики Тимофей Милованов.

«Закон требует у кандидатов экономического или юридического образования. Александр подал три диплома. Первый об инженерном образовании КПИ (не подходит потому что не экономическое). Второй о профессиональном образовании в области фондового рынка (не подходит, потому что не высшее). Третий - диплом с университета Индиана, специализация финансы. Вся дискуссия в комиссии и публично есть вокруг именно этого диплома», - написал он в Facebook.

Хотя бизнес образование и экономическое образование для многих экономистов есть разные вещи, в Украине закон определяет бизнес образование в финансах специализацией в области экономики. Поэтому этот диплом мог бы удовлетворить требования закона.

«Но есть проблема: закон не признает автоматически иностранные дипломы. Для признания нужно пройти довольно простую и формальную процедуру (называется нострификация). Подаешь диплом в МОН, они проверяют, настоящий ли диплом (вспомните министра юстиции Зварыча, у которого оказалось, что нет настоящего иностранного диплома) и проверяют, соответствуют ли прослушанные курсы специальности и какой», - пояснил Милованов.

Он отметил, что для своего диплома с Висконсина он это делал, а Данилюк не сделал.

«Поэтому, по сути, комиссия понимает что образование есть, но по закону признать этого не может. Потому что есть ксерокс диплома и нет подтверждения, что этот ксерокс настоящий», - заявил Милованов.

По его словам, можно было предоставить дополнительное время Данилюку, однако служба БЭБ должен заработать с 25 сентября.

«Тогда перестают работать другие службы. И времени практически нет. Также, дополнительное время на исправление документов было бы вновь нарушением закона и условий конкурса, потому что кандидаты должны подать финальные пакеты до 7-го июля», - пояснил он.