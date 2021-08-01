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В Украине более двух миллионов человек полностью привились от COVID-19 17

68499 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 31 июля 2021 года. Одну дозу получили 45 597 человек полностью иммунизированы - 22 902 человека. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.

«С начала прививочной кампании привито 3 571 447 человек, из них получили одну дозу — 3 571 445 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 023 258 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 594 703 вакцинирования», — говорится в сообщении.

В течение суток работали:
— 420 мобильных бригад,
— 965 пунктов прививки;
— 319 центров вакцинации.

Напомним, в Украине более двух миллионов человек полностью привились от COVID-19.
ForUm

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