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В Украине за минувшие сутки, 30 июля, сделали 150 080 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 88 219 человек, а полностью вакцинировались — 61 861.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Вакцинацию осуществляли 873 мобильные бригады, 2485 пунктов прививок и 255 центров вакцинации.

Больше всего прививок сделали в Киеве (21 014) и в Днепропетровской области (13 698). Меньше всего — в Луганской (1554) и Кировоградской (2409) областях.

Всего в Украине первую дозу получили 3 525 848 человек, а полностью вакцинировались (получили две дозы) — 2 000 356 человек. Сделали уже более 5,5 миллиона прививок.

Вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. Сегодня прививку можно получить четырьмя вакцинами:

CoronaVac, которую производит китайская фармкомпания Sinovac Biotech;

AstraZeneca-SKBio, которую изготовили в Южной Корее;

AstraZeneca, которую изготовили в Италии;

CoviShield — та же Oxford/AstraZeneca, но изготовлена в Индии;

Comirnaty — производство немецкой биотехнологической компании BioNTech и американского фармгиганта Pfizer;

Moderna (Spikevax), которую производит американская биотехнологическая компания Moderna.

Напомним, за сутки в Украине более 900 новых случая коронавируса.
ForUm

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