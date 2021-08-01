За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 484 человек, зафиксировано шесть летальных исходов, 131 пациент выздоровел. За сутки проведено 26 450 тестов на ковид.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 1 августа.

Почти полтора месяца суточный показатель заболеваемости не превышает тысячу инфицированных. Днем ранее COVID-19 диагностировали у 916 человек.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах:

г. Киев — 86 случаев

Винницкая область — 18 случаев

Волынская область — 3 случая

Днепропетровская область — 41 случай

Донецкая область — 14 случаев

Житомирская область — 24 случая

Закарпатская область — 2 случая

Запорожская область — 16 случаев

Ивано-Франковская область — 8 случаев

Киевская область — 24 случая

Кировоградская область — 4 случая

Луганская область — 12 случаев

Львовская область — 12 случаев

Николаевская область — 20 случаев

Одесская область — 55 случаев

Полтавская область — 10 случаев

Ровенская область — 5 случаев

Сумская область — 16 случаев

Тернопольская область — 21 случай

Харьковская область — 40 случаев

Херсонская область — 24 случая

Хмельницкая область — 4 случая

Черкасская область — 7 случаев

Черновицкая область — 12 случаев

Черниговская область — 6 случаев

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 253 269 человек, из них 2 186 994 выздоровели, летальных случаев — 52 951.

Напомним, в Украине более двух миллионов человек полностью привились от COVID-19.