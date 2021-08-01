За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 484 человек, зафиксировано шесть летальных исходов, 131 пациент выздоровел. За сутки проведено 26 450 тестов на ковид.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 1 августа.
Почти полтора месяца суточный показатель заболеваемости не превышает тысячу инфицированных. Днем ранее COVID-19 диагностировали у 916 человек.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах:
г. Киев — 86 случаев
Винницкая область — 18 случаев
Волынская область — 3 случая
Днепропетровская область — 41 случай
Донецкая область — 14 случаев
Житомирская область — 24 случая
Закарпатская область — 2 случая
Запорожская область — 16 случаев
Ивано-Франковская область — 8 случаев
Киевская область — 24 случая
Кировоградская область — 4 случая
Луганская область — 12 случаев
Львовская область — 12 случаев
Николаевская область — 20 случаев
Одесская область — 55 случаев
Полтавская область — 10 случаев
Ровенская область — 5 случаев
Сумская область — 16 случаев
Тернопольская область — 21 случай
Харьковская область — 40 случаев
Херсонская область — 24 случая
Хмельницкая область — 4 случая
Черкасская область — 7 случаев
Черновицкая область — 12 случаев
Черниговская область — 6 случаев
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 253 269 человек, из них 2 186 994 выздоровели, летальных случаев — 52 951.
Напомним, в Украине более двух миллионов человек полностью привились от COVID-19.
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