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Служба безопасности Украины обеспечивает безопасность бывшего судьи Николая Чауса, которого вчера нашли в Винницкой области после исчезновения. Служба уже допросила Чауса относительно его похищения с территории Молдовы.

Об этом сообщает в пресс-службе СБУ.

«Следователи СБУ получили от Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий. В связи с соответствующим заявлением в отношении господина Чауса приняты меры для обеспечения его безопасности», - сообщили в спецслужбе.

Как заявили в СБУ, сейчас Чаусу оказывается медицинская помощь, а также спецслужба находится на контакте с его женой.

«Служба безопасности Украины принимает необходимые меры для установления всех обстоятельств похищения экс-судди Чауса, лишения его свободы и установления лиц, которые это совершили», - добавили в СБУ.

Ранее ряд украинских СМИ сообщил о том, что похищенного украинского судью Чауса якобы нашли в селе Мазуровка в Винницкой области. Его обнаружил сельский староста, который сообщил об этом правоохранителям.

Журналист Юрий Бутусов в Facebook  сообщил, что работники Национальной полиции по прибытии пытались задержать Чауса, однако сотрудники Службы безопасности Украины «отбили» экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении.

Напомним, Чаус был задержан в Молдове 28 февраля 2017 года. Он подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.

27 октября 2017 года Интерпол объявил его в розыск.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия на своем заседании уволил Чауса с должности судьи Днепровского районного суда города Киева.

3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.
ForUm

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