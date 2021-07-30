В Киеве за минувшие сутки обнаружили 233 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«233 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умер один человек. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 218 818», - сообщил Кличко.

Заболели 144 женщины в возрасте от 18 до 94 лет, 79 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет. А также 5 девочек от 1 до 11 лет и 5 мальчиков от 11 месяцев до 10 лет.

В больницы столицы госпитализировали 46 больных коронавирусом. А также 8 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровел за прошедшие сутки 221 человек. В общем коронавирус преодолели 209 218 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 68. В Соломенском - 66 и в Святошинском районе - 29 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 29 июля 2021 в Украине зафиксировано 962 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.