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По состоянию на утро 30 июля в мире с начала пандемии зафиксированы в целом 197385409 случаев COVID-19.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Количество умерших от этого вируса, составляет 4214933, а выздоровели от болезни уже 178537192 человека.

Больше всего заражений подтверждено в таких странах, как США (35584272), Индия (31572344), Бразилия (19839369), РФ (6218502) и Франция (6079239).

Напомним, за сутки 29 июля 2021 в Украине зафиксировано 962 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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