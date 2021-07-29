также в разделеМир
Российский теннисист требовал выгнать с Олимпиады журналиста за вопрос о допинг 23
Четыре российских миллиардера судятся в Лондоне из-за книги о Путине 23
Макрон пожаловался на автора плаката, который изобразил его в образе Гитлера 17
В ООН предупредили о большом числе угрожающих Земле астероидов 20
Более 50 человек пострадали во время лесных пожаров в Анталии 21
Литва задержала на границе с Беларусью рекордное число нелегалов 15
На Шри-Ланке обнаружили крупнейшее в мире скопление сапфиров 22
В Эфиопии боевики убили сотни мирных жителей 16
Байден определился с новым послом США в ЕС 25
Производитель: Вторая доза вакцины AstraZeneca не повышает риск образования тромбов 9
«Академик Черский» завершил работу, «Северный поток-2» готов на 99% 18
В Токио зафиксировано рекордное число больных COVID-19 17
На границе Армении и Азербайджана снова вспыхнули столкновения, есть погибшие 16
Жертвами взрыва на химзаводе в Германии стали 2 человека, боле 30 – пострадали 8
В мире число случаев COVID-19 достигло почти 196 миллионов 8
Байден: У Путина есть ядерное оружие, нефть и ничего больше 308
Бывший литовский политик получил 6 лет тюрьмы за шпионаж в пользу РФ 12
Помимо засухи: Заморозки стали причиной скачка цен на кофе 13

Американская фармкомпания Pfizer сообщила, что третья бустерная доза ее COVID-вакцины в 11 раз увеличивает количество антител в организме человека, а также сильно защищает от «Дельты».

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на CNN.

В Pfizer заявляют, что введение третьей дозы вакцины через 6 месяцев после второй, помогает сформировать в 5 раз больше антител среди людей 18-55 лет, и в 11 раз больше среди людей 65-85 лет.

Кроме того, в компании уверяют, что после третьей дозы вакцины вероятность нейтрализации штамма «Дельта» может вырасти до 100 раз, если сравнить со второй дозой.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что к концу 2021 в Украине привезут 47 млн доз вакцин от коронавируса, 20 млн из них - от компании Pfizer.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
7107 грн.
14
Теги