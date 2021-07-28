Вакцин против COVID-19 в Украине будет достаточно, чтобы полностью вакцинировать большинство взрослого населения уже в 2021 году. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время вступительного слова на заседании Кабинета Министров 28 июля, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

По словам Шмыгаля, до конца года Украина получит более 47 млн доз вакцины от разных производителей.

«За средства государственного бюджета будет привезено 20 млн доз вакцины от компании Pfizer. Этого количества вакцин будет достаточно, чтобы выполнить задачи по полной вакцинации большинства взрослого населения Украины уже в 2021 году. Именно такая первоочередная задача стоит перед Министерством здравоохранения», - подчеркнул премьер-министр.

Шмыгаль отметил, что в Украине открыто уже почти 2900 пунктов прививок и центров вакцинации. Динамика количества прививок, по его словам возрастает еженедельно.