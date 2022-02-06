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Милостыня и милосердие не ограничивают себя только финансовыми возможностями человека. 

Фото: скрин видео YouTube-канала «Православная Церковь»

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян.

«Если человек просит, и ты можешь дать ему стакан воды, это не будет забыто в очах Божиих. Господь это увидит», - отметил священник.

Отец Сергий напомнил, что посильной помощью, которую может оказать каждый, независимо от финансового положения, является моральная поддержка.

«И доброе слово бывает больше, чем большие пожертвования. Когда человек находится в трудном, тяжелом положении, очень важно, чтобы рядом был кто-то, кто поддержит, выслушает, скажет доброе слово», - посоветовал священник.

Также отец Сергий подчеркнул, что когда нет возможности помочь финансово, можно помочь молитвой.

«Молитва - достояние каждого человека. Помолиться, попросить у Бога милости и помощи для нуждающегося. Это будет такой же жертвой, может быть, даже большей, чем та материальная, которую окажут по твоей молитве», - подытожил протоиерей Сергий Экшиян.

Ранее священник УПЦ рассказал, зачем на панихиду приносят еду.

 
ForUm

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