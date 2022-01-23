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Головний виконавчий директор компанії Pfizer Альберт Бурла розповів, як боротися із пандемією коронавірусу. За його словами, щорічна вакцинація може бути ефективнішою, ніж повторні щеплення. Як пише Главком, про це повідомляє CTV News.

Він сподівається, що щеплення не робитимуть кожні 4-5 місяців. Бурла розраховує, що буде вакцина, яку доведеться робити раз на рік. На його думку, така схема вакцинації буде зручнішою для людей.

«Тому з погляду громадської охорони здоров'я це ідеальна ситуація. Ми дивимося, чи зможемо ми створити вакцину, яка захистить від «Омікрону» і не забуде інші варіанти, і це може стати рішенням», – сказав головний виконавчий директор компанії Pfizer.

Він уточнив, що компанія Pfizer може бути готова подати заявку на схвалення вакцини для боротьби з «Омікроном» і почати її масове виробництво вже у березні.
ForUm

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