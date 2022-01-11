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Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла в понедельник заявил, что вакцина против штамма «омикрон» будет готова к весне.

«Эта вакцина будет готова в марте», - сказал Бурла в эфире телеканала CNBC.

По его словам, часть производственного процесса уже начата. Он отметил, что вакцина будет эффективна как против «омикрона», так и против других разновидностей коронавируса COVID-19, передает Интерфакс.

Со своей стороны гендиректор биотехнологической компании Moderna Стефан Бансель ранее в эфире телеканала CNBC сообщил, что они работают над созданием специальной бустерной дозой против «омикрона».

«Мы ведем обсуждения с ведущими представителями сферы здравоохранения во всем мире, чтобы решить, что является лучшей стратегией для потенциальной бустерной дозы к осени 2022 года», - сказал Бансель.

«Обсуждения ведутся ежедневно. Мы хотим подготовить продукт в лучшем виде к осени 2022 года», - добавил он. По его словам, клинические испытания данного «бустера" начнутся в скором времени.

Штамм коронавируса COVID-19 «омикрон» был выявлен в ноябре на юге Африки. Считается, что штамм «омикрон» вызывает заметно меньше тяжелых последствий при заражении, нежели его «предшественники». В то же время, он превосходит их по скорости распространения.
ForUm

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