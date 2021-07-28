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Украина готова к новой волне COVID-19 осенью на уровне других европейских стран. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках Всеукраинского форума «Украина-30. Децентрализация», сообщает Укринформ.

«Готовимся ли мы к осени (новой волне COVID-19. - Ред.). Я считаю, что мы готовы. Относительно больниц, относительно количества койко-мест, относительно заработной платы, кислорода, то я считаю, что мы готовы на современном уровне, на уровне других европейских стран и точно не хуже. Что касается больниц с кислородом, то мы готовы лучше многих других европейских стран», - отметил Зеленский.

В некоторых больницах и некоторых громадах, по его словам, конечно, возникают определенные вопросы, но иногда это зависит от кадрового состава.

Говоря о просчетах в медицинской системе в вопросах противодействия COVID-19 во время предыдущих волн, Президент отметил, что проблемные вопросы были во всем мире.

«Это не просчеты медицинской системы, это просто медицинская система, которая не готова была во всем мире к ковиду, в любой стране, даже там, где лучшая медицина», - подчеркнул он.

Напомним, за сутки 27 июля в Украине зафиксировано 717 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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