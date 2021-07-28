также в разделеОбщество
СМИ: ОГП сейчас не может уволить Мамедова 11
Люксембург открылся для украинцев 6
В Украине сделали уже более 5 миллионов прививок от COVID-19 12
Чиновники Укрзализныци растратили почти 33 миллиона 10
27 июля. Картина дня 16
Полиция отменила протокол на Брагара за якобы вождение под наркотиками 12
Суд оставил Антоненко под домашним арестом 12
ГБР ликвидировало канал контрабанды на Киевской таможне 18
Украине обещают дожди и грозы 18
У стоматологши из Ривного, которая била детей, отобрали лицензию 13
В Украине зафиксировано менее 1% серьезных побочных явлений после COVID-вакцинации 9
Первая украинка взошла на самую опасную гору мира 16
Гослесагентство заявило, что не сможет выполнить план Зеленского по высадке деревьев 14
Минимальную пенсию смогут получить люди со стажем от 5 лет 476
За полгода в Польшу въехали почти два миллиона украинцев 20
Юрист: Литва отказала Шарию в принятии иска, он будет должен покинуть ЕС 81
Мамедов написал заявление об отставке из ОГП 74
В подсолнухах на границе с РФ нашли «воров в законе» 25

За сутки 27 июля в Украине зафиксировано 717 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 507 человек, летальных случаев – 15, выздоровели 459 человек.

За сутки протестированы методом ПЦР 20673 лица, методом ИФА - 8592, экспресс-тестами - 16979.

За все время пандемии в Украине заболел 2250061 человек, выздоровели – 2185339, ◾ летальных случаев - 52 891, проведено 11321947 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в  Киеве (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.

Напомним, за сутки 26 июля в Украине был зафиксирован 681 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги