За сутки 27 июля в Украине зафиксировано 717 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 507 человек, летальных случаев – 15, выздоровели 459 человек.
За сутки протестированы методом ПЦР 20673 лица, методом ИФА - 8592, экспресс-тестами - 16979.
За все время пандемии в Украине заболел 2250061 человек, выздоровели – 2185339, ◾ летальных случаев - 52 891, проведено 11321947 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.
Напомним, за сутки 26 июля в Украине был зафиксирован 681 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время