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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 189 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«189 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умер один человек. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 218 390», - сообщил Кличко.

Заболели 102 женщины в возрасте от 20 до 79 лет, 77 мужчин в возрасте от 20 до 72 лет. А также 5 девочек в возрасте 3 до 17 лет и 5 мальчиков от 10 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 29 больных коронавирусом. А также 19 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 122 человека. В общем коронавирус преодолели 208845 жители столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 39. В Святошинском - 36 и в Шевченковском районе - 26 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 27 июля в Украине зафиксировано 717 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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