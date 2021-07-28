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Дата поездки руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Вашингтон с целью подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского для переговоров с президентом США Джо Байденом еще не определена.

Об этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал на брифинге, передает  УНИАН.

«Они действительно поедут готовить визит», - сказал Никифоров.

Спикер добавил, что этот визит Ермака и Кулебы состоится в промежуток времени от этой недели и до 30 августа. «Сейчас этой даты нет», - отметил пресс-секретарь.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден 30 августа проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне

 
ForUm

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