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Президент США Джо Байден 30 августа проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне, сообщили в среду в Белом доме.

«Президент Байден с нетерпением ждет возможности принять президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа», - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, передает Интерфакс.

«Визит подтвердит непоколебимую поддержку со стороны США суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму», - отмечается в нем.

Кроме того, согласно заявлению Псаки, визит украинского лидера в США также станет подтверждением «нашего тесного сотрудничества в сфере энергетической безопасности и нашей поддержки усилий президента Зеленского по борьбе с коррупцией и по проведению реформ, основываясь на наших общих демократических ценностях».
ForUm

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