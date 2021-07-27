Ривненская окружная прокуратура поддерживает публичное обвинение в отношении врача-стоматолога, которая обвиняется в нанесении побоев и умышленных легких телесных повреждений малолетним пациентам. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Во время досудебного расследования получена информация, которая свидетельствует о нарушении физическим лицом-предпринимателем требований законодательства Украины по вопросам лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике.

По инициативе прокуратуры Министерством здравоохранения Украины проведена внеплановая проверка соблюдения лицензиатом лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике, в том числе соблюдение стандартов медицинской помощи (медицинских стандартов), унифицированных клинических протоколов.

Выявленные нарушения стоматологшей устранены ни были, что стало основанием, по результатам инициированной прокурором повторной внеплановой проверки, выдачи министром здравоохранения приказа об аннулировании лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике.

В Ривненском городском суде продолжается рассмотрение уголовного производства.

Как сообщал ForUm, правоохранители начали расследование в отношении врача-стоматолога из Ривне, которая ненадлежащим способом выполняла профессиональные обязанности. В частности, применяла насилие в отношении малолетних детей, а также некачественно предоставляла услуги стоматолога. В целом в отношении ее расследуется пять уголовных производств.