В отношении ривненской стоматологши расследуется пять уголовных производств, сообщает пресс-служба облполиции.
Полицейские открыли одно уголовное производство по части 2 статьи 140 и четыре – по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины.
Так, кроме двух заявлений, о которых сообщалось ранее, в полицию обратилось еще трое родителей.
12 февраля в полицию поступило письменное заявление 28-летнего жителя Ривного, что во время визита к стоматологу в августе прошлого года врач нанесла его в то время трехлетней дочери телесные повреждения и психологическую травму.
Аналогичное обращение поступило 15 февраля и от другого 28-летнего жителя Ривного. Мужчина отметил, что его сын получил телесные повреждения во время приема в июне прошлого года.
Кроме того, вчера с письменным заявлением обратилась 28-летняя жительница Ривненского района. Она сообщила, что полгода назад детский стоматолог в частной клинике на улице Пушкина нанесла телесные повреждения ее 6-летней дочери.
Двое заявителей обратились сразу в полицию, поскольку на видео, опубликованном в соцсетях, они узнали своих детей.
Сведения по трем указанным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).
Известно, что 29-летняя детская стоматологша врачебную деятельность не ведет. Во время первоначального общения с врачом последняя свою вину не признавала и уверяла, что телесные повреждения никому не наносила. Впрочем, пока на какую-либо связь женщина не выходит, а адвокат, который сообщил, что представляет ее интересы, показаний от имени клиентки пока не дает. Досудебные расследования продолжаются. Все обстоятельства совершенных уголовных преступлений устанавливаются.
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