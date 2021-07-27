Комитет избирателей проанализировал показатели законодательной работы фракций и групп Верховной Рады за время работы последней парламентской сессии (февраль-июль).

Всего за последние полгода было принято 65 действующих законов авторства народных депутатов Украины.

Авторами абсолютного большинства законов, 95%, стали народные депутаты фракции «Слуга народа». Из 65 принятых законодательных актов подписи депутатов монобольшинства присутствуют в 62 документах. Таким образом, за последние полгода было принято лишь 3 закона, среди авторов которых не было депутатов «Слуги народа».

На втором месте по количеству принятых законов - группа «Доверие» и ВО «Батькивщина». Депутаты указанных политических сил присоединились к разработке 20 принятых законов. К примеру, депутаты ВО «Батькивщина» были среди авторов законов о повышении размеров помощи для детей с тяжелыми болезнями (№2024), обеспечение равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком (№3695), социальной защиты медицинских работников, пострадавших от коронавирусной болезни (№5415).

Народные депутаты «Оппозиционного платформы – За жизнь» присутствуют среди авторов 16 принятых законов. В частности, это законы относительно основных принципов молодежной политики (№3718), осуществления габаритно-весового контроля (№3742), предоставление населению культурных услуг (№4318), перечень документов, подтверждающих гражданство (№4355) и др.

Депутаты фракции «Голос» инициировали 13 действующих законов (в частности, изменения в Закон «О высшем образовании» относительно процедуры избрания руководителя учреждения высшего образования - №4489-1 и по социальной защите граждан в случае наступления временной нетрудоспособности - №5187).

Депутаты группы «За будущее» инициировали 11 принятых законов.

Меньше всего поддержанных законов во фракции «Европейская солидарность». За полгода Верховной Радой было поддержано лишь 5 законов, среди авторов которых депутаты ЕС.

«В Верховной Раде IX созыва фактически игнорируются законопроекты, разработанные оппозицией. Как показывает практика, принятие законопроектов, среди авторов которых нет депутатов «Слуги народа», являются редкостью. Отдельные оппозиционные политики действительно могут быть среди авторов принятого закона, однако для этого им нужно присоединиться к инициативам монобольшинства. При этом поддерживаются преимущественно непринципиальные документы, тогда как ключевые законопроекты оппозиции игнорируются», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

При подсчете учитывались только действующие законы авторства народных депутатов Украины. Депутаты разных фракций и групп могли быть среди авторов одним и тем же законам.

Как сообщал ForUm, результаты голосований свидетельствуют о де-факто отсутствии монобольшинства в парламенте. Так, народные депутаты фракции «Слуги народа» обеспечили 226 голосов «за» (необходимый минимум для принятия законов) только 15% законов: из 107 законов монобольшинство обеспечило 226 голосов за 15 законов. В остальных случаях голосовало меньшее количество депутатов.