Комитет избирателей проанализировал результаты голосований во время работы последней сессии Верховной Рады (февраль-июль). Всего за время работы 5 сессии было принято 107 действующих законов (речь идет о подписанных документах).

Результаты голосований свидетельствуют о де-факто отсутствии монобольшинства в парламенте. Так, народные депутаты фракции «Слуги народа» обеспечили 226 голосов «за» (необходимый минимум для принятия законов) только 15% законов: из 107 законов монобольшинство обеспечило 226 голосов за 15 законов. В остальных случаях голосовало меньшее количество депутатов.

Чаще всего необходимую поддержку монобольшинства во время голосований оказывали народные депутаты из группы «Доверие», которые обеспечивали 14 голосов «за». Таким образом в среднем монобольшинство поддерживали 70% депутатов группы.

В среднем за принятые законы голосовали 57% депутатов фракции «Голос», 55% - «Европейской солидарности», 53% - группы «За будущее» и 50% - депутатов ВО «Батькивщина». Также «за» нажимали 44% внефракционных.

Самые низкие показатели поддержки принятых законов у депутатов фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь». В среднем «за» голосовали только 14% депутатов ОПЗЖ: из 107 законов депутаты ОПЗЖ не дали ни одного голоса за 60 законов.

«В состав фракции «слуг народа», которая имеет права коалиции в Верховной Раде IX созыва, официально входит 243 народных депутата. Из них голосует 217 человек. Таким образом без поддержки депутатов других политических сил монобольшинство не является функциональным. Чаще всего союзниками «Слуги народа» выступает депутатская группа «Доверие», которая обеспечивает еще 14 голосов. Для сравнения: в начале работы ВР IX созыва в среднем за голосовали около 230 депутатов «Слуги народа», сейчас - только 217», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.