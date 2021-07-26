В Киеве за минувшие сутки обнаружили 71 больного коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«71 подтвержденный случай заболевания коронавирусом в сутки в столице. Летальных случаев от вируса не зарегистрированы. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 218 013», - сообщил Кличко.

Заболели 40 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 29 мужчин в возрасте от 21 до 70 лет. А также одна девочка в возрасте 2 года и один мальчик 7 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 больных коронавирусом. А также 29 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 30 человек. В общем коронавирус преодолели 208593 жители столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 25, в Соломенском - 11 и в Голосеевском районе - 10 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 25 июля в Украине зафиксировано 213 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.