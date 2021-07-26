За сутки 25 июля в Украине зафиксировано 213 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 256 человек, летальных случаев – 2, выздоровели 170 человек.
За сутки протестированы методом ПЦР 7562 лица, методом ИФА - 1905, экспресс-тестами - 6328 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 2248663 лица, выздоровели – 2184365, летальных случаев - 52 849, проведено 11278944 ПЦР-теста.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях.
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