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За сутки 25 июля в Украине зафиксировано 213 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 256 человек, летальных случаев – 2, выздоровели 170 человек.

За сутки протестированы методом ПЦР 7562 лица, методом ИФА - 1905, экспресс-тестами - 6328 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2248663 лица, выздоровели – 2184365, летальных случаев - 52 849, проведено 11278944 ПЦР-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в  Киеве (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях.
ForUm

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