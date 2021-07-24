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Грузия получила от США в подарок полмиллиона доз вакцины Pfizer. Премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили передаст их правительство США.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Ранее в администрации правительства Грузии заявляли, что достигнуто соглашение непосредственно с компанией Pfizer о поэтапной доставке в страну миллиона доз вакцины. 14 июля в страну уже доставили 28 000 доз вакцины.

В ближайшее время ожидаются последующие поставки.

Напомним, 12 июля в Минздраве сообщили, что вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech будут использовать для проведения прививок в центрах массовой вакцинации, где она будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.
ForUm

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