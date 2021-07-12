Министерство здравоохранения начало использование ковидной вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech в центрах массовой вакцинации, сообщает пресс-служба ведомства.
Эта вакцина будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.
Украина ожидает получить около 1 млн доз вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech от COVID-19 до конца июля, Министерство здравоохранения решило сделать эту вакцину доступной для широкой общественности.
В то же время в Украине ежедневно работает до 2 тыс. пунктов прививок, где используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech, поставляемой в однодозных флаконах и которая не требует сверхнизких температур хранения, что делает ее удобной для использования в следующих пунктах.
Напомним, в более чем 200 центрах массовой вакцинации, которые открылись во всех областях Украины, прививают всех желающих. Приоритет в них предоставляется пожилым людям, группам риска, в соответствии с Дорожной карты и людям с сопутствующими заболеваниями.
Те, кто получил первую прививку вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в этих центрах, смогут привиться второй дозой в тех же центрах или в пунктах прививок.
В пунктах прививок также продолжается вакцинация второй дозой вакцины AstraZeneca тех, кто получил первую дозу этой вакцины любого производителя (Covishield, AstraZeneca-SKBio).
В то же время мобильные бригады прививают организованные коллективы вакциной Comirnaty/Pfizer, целевые группы по 3-4 этапов вакцинации вакциной CoronaVac/Sinovac и второй дозой вакцины AstraZeneca. Они также прививают маломобильные группы населения вакциной CoronaVac/Sinovac.
По состоянию на 12 июля страна уже получила более 5,6 млн доз различных вакцин, в частности 2,4 млн доз CoronaVac/Sinovac, почти 1,7 млн доз Comirnaty/Pfizer, и почти 1,6 млн доз AstraZeneca различных производителей.
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